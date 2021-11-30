Какие законы подписал Владимир Путин

Президент России Владимир Путин в начале новой рабочей недели подписал целый ряд законов, некоторые из которых были давно ожидаемы. Как изменится жизнь россиян, разбирался «Рамблер».

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Продление срока службы военных руководителей

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Глава государства подписал закон, позволяющий генерал-полковникам и адмиралам служить до 70 лет. Документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«С военнослужащими, достигшими предельного возраста пребывания на военной службе, может заключаться новый контракт о прохождении военной службы (…) имеющими воинское звание генерал-полковника, адмирала – до достижения ими возраста 70 лет. Имеющими иное воинское звание – до 65 лет», — говорится в документе.

Изменения были внесены в статью 49 федерального закона «О воинской обязанности и военной службе». Закон вступил в силу с момента его официальной публикации.

Отставным военным разрешили носить кортики

Офицеры Военно-морского флота России смогут пожизненно носить кортики как часть парадной форменной одежды без специальной регистрации. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин.

Согласно поправкам, которые вносятся в закон «Об оружии», кортики не нужно будет регистрировать в Росгвардии и получать соответствующее разрешение. При этом у отставных военнослужащих не должно быть заболеваний, при которых «противопоказано владение оружием». Закон вступит в силу через год после дня его официального опубликования.

Многодетные семьи освободили от НДФЛ при продаже жилья

Президент России Владимир Путин подписал закон, освобождающий многодетные семьи от налога на доходы физических лиц (НДФЛ) при продаже недвижимости, если на эти деньги будет приобретено новое жилье. Документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Льгота предусмотрена для семей с двумя и более детьми. При этом неважен срок, в течение которого продаваемое жилое помещение (или его доля) находилось в собственности. Также оговаривается, что новое жилье должно быть куплено в тот же календарный год, в который продано старое, или не позднее 30 апреля следующего года.

Общая площадь приобретенного жилья должна превышать площадь проданного, а его кадастровая стоимость не должна быть больше 50 млн рублей. При этом на момент продажи квартиры или дома ни у налогоплательщика, ни у его детей не должно быть в собственности другого жилья, площадь которого в совокупности больше 50% площади приобретенного.

От налога могут быть освобождены как родители (усыновители), у которых есть несовершеннолетние или учащиеся очно дети в возрасте до 24 лет, так и один из детей.