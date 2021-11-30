В РФ США расширить военную инфраструктуру в Австралии

"Это же в рамках "зеленой экономики" все делается, да? Экологическая повестка в действии, так сказать. В нее особенно хорошо верится после информации о планах англосаксов по запуску атомных субмарин и увеличении наступательных вооружений у берегов Австралии", - написала в Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.