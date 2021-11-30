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32 минуты назад

В МИД РФ осудили планы США расширить военную инфраструктуру в Австралии

В МИД России прокомментировали сообщения о планах Вашингтона активизировать взаимодействие в военной сфере с Австралией, расширить присутствие на островах Тихого океана. В регион будут переброшены истребители и бомбардировщики.

В РФ США расширить военную инфраструктуру в Австралии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Это же в рамках "зеленой экономики" все делается, да? Экологическая повестка в действии, так сказать. В нее особенно хорошо верится после информации о планах англосаксов по запуску атомных субмарин и увеличении наступательных вооружений у берегов Австралии", - написала в Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Напомним, в середине сентября Австралия, Великобритания и США объявили о создании нового партнерства, который назвали AUKUS.

Политика,Мария Захарова,МИД,
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