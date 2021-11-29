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9 минут назад

Рогозин назвал слова генсека НАТО о России хамством

Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин назвал слова генерального секретаря НАТО в отношении России хамством. Такое заявление он сделал в своем Telegram-канале.

Рогозин назвал слова генсека НАТО о России хамством
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что сдержать Россию от нападения на какую-то из стран альянса может демонстрация единства военного блока. Также он отметил, что организация хочет не воевать с РФ, а «предотвратить любую агрессию с ее стороны».

«Риторика натовских бюрократов за последние годы изменилась катастрофически. Когда я в 2008-2011 годах возглавлял в Брюсселе постоянное представительство России при НАТО, ни одному натовскому чиновнику не приходило в голову произносить нечто подобное в наш адрес. Сейчас же хамят постоянно и приучают других к агрессивному тону и содержанию речей в отношении России», — написал Рогозин, комментирую слова Столтенберга, которые приводит Lenta.ru.

Политика,Йенс Столтенберг,Дмитрий Рогозин,Роскосмос,НАТО,Lenta.ru,
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