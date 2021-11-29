Вассерман отреагировал на призыв отменить ЕГЭ

«ЕГЭ — только формат проверки знания и понимания, у него есть существенные недостатки, по сравнению с билетной системой проверки, но есть и достоинства», — выразил свое мнение Вассерман. Главным достоинством экзамена публицист считает возможность разом проверить практически весь спектр знаний по предмету, а не только одно узкое направление, указанное в билете. Кроме того, он отметил, что ЕГЭ позволяет выпускникам школ подавать документы в любой российский вуз вне зависимости от их места жительства, а также упрощает процесс проверки результатов.