Крымский политик показал фото с Зеленским

«Перебирая архивы, обнаружил вот такую фотографию. Не могу вспомнить, кого награждаю, но четко видно, что на подтанцовке у меня — Владимир Зеленский. Правильное место занимает. Кстати, для народа Украины было бы гораздо лучше, чтобы свои настоящие места занимали пастор, ветеринар, а не лезли в управление государством», — написал Константинов.