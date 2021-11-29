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Спикер парламента Крыма опубликовал фото с Зеленским «на подтанцовке»

Елена Прошина
31 минуту назад

Глава крымского парламента Владимир Константинов опубликовал совместное фото с действующим президентом Украины Владимиром Зеленским. В своем Facebook чиновник отметил, что снимок был сделан, когда политик занимал «правильное место» в жизни — был шоуменом.

Крымский политик показал фото с Зеленским
Фото: ТАССТАСС

Как отметил чиновник, кадр был сделан 10 лет назад на проходящем в Ялте международном музыкальном фестивале «Крым Мюзик Фест».

facebook.com

«Перебирая архивы, обнаружил вот такую фотографию. Не могу вспомнить, кого награждаю, но четко видно, что на подтанцовке у меня — Владимир Зеленский. Правильное место занимает. Кстати, для народа Украины было бы гораздо лучше, чтобы свои настоящие места занимали пастор, ветеринар, а не лезли в управление государством», — написал Константинов.

Напомним, что Владимир Зеленский, прежде чем стать президентом Украины, получил свою известность как комедийный актер, продюсер и сценарист. Был капитаном команды КВН "95-й квартал", а после основал студию "Квартал-95", в которой являлся художественным руководителем.

Политика,Владимир Зеленский,Владимир Константинов,
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