Медведев заявил, что нельзя допускать возникновения на территории РФ этнических анклавов

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Российские власти не должны допустить возникновения на территории страны этнических анклавов. Об этом на совещании о проблемах реализации миграционной политики РФ и задачах по повышению ее эффективности заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

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"Нужны дополнительные меры, которые позволят иностранцам лучше адаптироваться в нашей стране. Нельзя допускать их изоляции, как это, к сожалению, происходит во многих странах мира, и маргинализации, возникновения на территории нашей страны этнических анклавов", - подчеркнул Медведев.

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Он призвал уделять внимание диспропорциям, возникающим в связи с внутренней миграцией населения между регионами РФ.

На совещании он отметил, что "по различным причинам люди уезжают, как правило, в центр, на северо-запад, на юго-запад нашей страны из других регионов государства, включая Восточную Сибирь, Дальний Восток и Крайний Север". При этом многие свой выбор останавливают на городских агломерациях - Москве, Петербурге, а также на Краснодарском крае.

"Это само по себе вполне законное перемещение большого количества людей. Тем не менее это создает диспропорции в расселении людей по территории страны, эти диспропорции увеличиваются, и этот вопрос тоже должен быть в зоне нашего особого внимания", - сказал Медведев.

Медведев также заявил о повышении в последние годы эффективности законодательного регулирования в сфере государственной миграционной политики. "За последние годы ситуация в этой сфере (в сфере миграционной политики - прим. ТАСС) стала более упорядоченной и прозрачной, эффективность законодательного регулирования повысилась, был оптимизирован целый ряд процедур, который дает иностранным гражданам право на пребывание в нашей стране, на ведение трудовой деятельности, на получение образования", - сказал он.

"Нужно подготовить дополнительные меры, направленные на обеспечение общественной безопасности в стране по этому направлению, конечно, [по] укреплению ее экономики и социальной сферы. Имею в виду такую качественную миграционную политику", - продолжил зампред СБ РФ. Он добавил, что Россия открыта для тех, кто уважает ее законы, культуру, язык, "кто готов честно и добросовестно работать".

Медведев также выступил за усиление госконтроля в сфере миграции. "Надо подумать над повышением государственного контроля в сфере миграции. Мы меры в этом направлении предпринимаем регулярно, но все равно жизнь не стоит на месте, и вопросы цифрового управления миграционными процессами тоже стоят в повестке дня", - сказал он.

"Серьезную обеспокоенность вызывает обострение преступности в среде мигрантов: за девять месяцев этого года более чем на 4% выросло количество преступлений, которые совершены иностранными гражданами, фиксируется и рост административных правонарушений более чем на треть", - сказал он.

Медведев считает нужным проработать меры по легальному привлечению трудовых мигрантов. "Из-за коронавируса возник дефицит трудовой силы в отдельных отраслях экономики, это касается и сельского хозяйства, и строительного сектора, и жилищно-коммунального сектора", - сказал он.

"Я в феврале текущего года на совещании также говорил о необходимости проработать дополнительные меры, которые позволяют легально привлекать иностранных граждан к деятельности в этой сфере. Что особенно важно, хотел бы еще раз это подчеркнуть, без ущемления прав и преимуществ, которыми обладают российские работники", - продолжил зампред Совбеза.

Ситуация на белорусско-польской границе

Медведев назвал ситуацию на белорусско-польской границе одним из самых тяжелых миграционных кризисов в Европе, который может иметь глобальные отсроченные последствия.