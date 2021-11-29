Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что появившаяся в СМИ информация о переговорах властей с представителями рэпера Моргенштерна не соответствует действительности, сообщает РИА Новости .

Ранее информагентство Znak со ссылкой на собственные источники сообщило, что представители администрации президента и продюсеры Моргенштерна обсуждают два варианта возвращения рэпера в страну.

Музыкант покинул Россию после того, как глава Следственного комитета Александр Бастрыкин в ходе выступления на конференции «Роль права в обеспечении благополучия человека» заявил, что он «сегодня торгует наркотиками, по суди дела, в социальных сетях».

По данным СМИ, рэпер Алишер Моргенштерн улетел в Дубай после того, как глава СК РФ Александр Бастрыкин обвинил его в торговле наркотиками. На данный момент музыкант якобы находится в одном из отелей города.

«Алишер Моргенштерн находится в одном из отелей в Дубае», - сообщает «Известия» со ссылкой на источник.

«Блогер Моргенштерн сегодня торгует наркотиками, по сути дела, в социальных сетях. Вовлекает в свою сферу общения огромное количество нашей молодежи, а мы все сидим и абстрактно рассуждаем, что человек - высшая ценность и права человека нарушать нельзя!», - заявил глава СК РФ в ходе научно-практической конференции «Роль права в обеспечении благополучия человека».

Ранее Бастрыкин по просьбе ветеранской организации поручил проверить высказывания рэпера Алишера Моргенштерна о праздновании Дня Победы. Музыкант заявил, что не понимает этот праздник и не видит целесообразности в нем.

Менеджер рэпера Алишера Моргенштерна Артем Клюшин опубликовал в TikTok первое видео, на котором можно увидеть улетевшего в Дубай исполнителя.

В ролике можно увидеть, как жена хип-хоп-исполнителя Дилара Зинатуллина возит его в кресле-каталке. «Известия» предполагают, что видео могло быть сделано в аэропорту Дубая.

Концертный директор рэпера Моргенштерна заявил, что в ближайшее время у уехавшего в ОАЭ артиста не будет выступлений в России, а запланированное на 26 ноября шоу в московском клубе Gipsy перенесено как минимум на весну. Об этом сообщает РЕН ТВ.

«Сольных концертов в ближайшее время не запланировано», — заявил представитель артиста.

По словам концертного директора артиста, причиной отмены выступлений Моргенштерна является пандемия коронавируса. Он, впрочем, не исключил появлений рэпера на частных мероприятиях на территории России.

Ранее 25 ноября клуб Gipsy приостановил продажу билетов на запланированный на 26 ноября концерт Моргенштерна.

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал отмену концертов рэпера Моргенштерна и его отъезд из России после заявления главы СКР Александра Бастрыкина о том, что артист занимается торговлей наркотиков в соцсетях. В своём Telegram-канале политик предположил, что вскоре рэпер «запросится обратно», поскольку у него кончатся деньги.

Бастрыкину надо сказать спасибо хотя бы за это. Теперь можно делать ставки — через сколько месяцев у певца ртом закончатся деньги и он запросится обратно на Родину, — написал сенатор.

По мнению Пушкова, творчество Моргенштерна в мире никому не нужно, «даже скворцам».

Адвокат рэпера Моргенштерна (Алишер Моргенштерн) Сергей Жорин в разговоре с «Лентой.ру» отказался связывать отмену концертов исполнителя с заявлением главы Следственного комитета России (СК) Александра Бастрыкина о том, что певец занимается торговлей наркотиками через социальные сети. По словам правозащитника, два события могут быть не связаны, однако он обратил внимание на давление на музыканта.

Концертный директор рэпера Моргенштерна заявил, что в ближайшее время у уехавшего в ОАЭ артиста не будет выступлений в России, а запланированное на 26 ноября шоу в московском клубе Gipsy перенесено как минимум на весну.

«Я бы не стал говорить, что это напрямую связано. Вообще, в последнее время наблюдается повышенное внимание правоохранителей, контролирующих органов к деятельности Алишера. На мой взгляд, несправедливое. Но не уверен, что это связано с данным случаем переноса концертов. Не связываю это напрямую, просто потому что не знаю», — сказал Жорин.

Женщина вышла на одиночный пикет возле московского клуба Gipsy, где должен был выступать рэпер Алишер Моргенштерн. Видео с места событий опубликовано в Telegram-канале «RT на русском».

На кадрах видно, что россиянка стоит с плакатом, на котором написано: «Моргенштерн улетел. Нечисть драпает. Кто следующий?». Она также держит в руках флаг в цветах георгиевской ленточки. Рядом стоит помойное ведро, из которого торчит портрет Моргенштерна.

Дважды отбывавший тюремное наказание за грабеж и разбой рэпер Рома Жиган (Роман Чумаков) высказался на тему внимания Следственного комитета к Моргенштерну и сравнил артиста с наркодилерами. Об этом сообщает «Ридус».

«Он столько сделал для этого — и говорил причем открыто, во всех интервью — что он здесь для того, чтобы сократить популяцию человечества на Земле и дебилизировать общество. Я вообще не удивляюсь, почему все это происходит и почему не произошло год назад и два года назад», — заявил Чумаков.

По мнению Жигана, Моргенштерн «делал более страшные вещи, чем любой барыга в районе, который продает детям наркотики». Он назвал творчество коллеги по музыкальному жанру продвигающим «все самое низменное, самое порочное».

Рома Жиган в 2002 году был осужден за грабеж и угон автомобиля и приговорен к 3,5 года колонии. В 2014 году был осужден к одному году в колонии за участие в разбойном нападении. Рэпер стал широко известен после того, как победил на телешоу «Битва за респект 3», в финале которого пожал руку Владимиру Путину. Он также вступал в конфликт с артистами Оксимироном и Шокком.

Председатель движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что рэперу Моргенштерну нужно вернуться в Россию и «взяться за свое воспитание».

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«Пусть возвращается! Ему необходимо взяться самому за свое воспитание, переосмыслить, встать на позитивный путь. Впереди большая работа по патриотическому воспитанию», — сказал Резяпов.

Он также пояснил, с чем мог быть связан «перенос» сегодняшнего концерта рэпера в Москве, который «Пятому каналу» подтвердил директор Моргенштерна Владимир Шавгулидзе.

«Отмена концерта — это реакция на наши обращения в СК и мэрию столицы, причем с реальным обоснованием причин, в том числе из-за пандемии коронавирусной инфекции. Уверены, Алишеру Моргенштерну необходимо пересмотреть свой репертуар принципиально. Прекратить подрывать устои нашего Отечества и выстраивать свое творчество на негативе. Убрать на лице три шестерки, привести себя в соответствующий вид, а также по желанию отслужить, отдать долг Родине. Полностью исключить пропаганду наркотиков, ненормативную лексику и асоциальное поведение», — добавил Резяпов.

Сопредседатель партии «Справедливая Россия — За правду», писатель Захар Прилепин пожалел столкнувшихся с травлей певицу Ольгу Бузову и рэпера Моргенштерна. Об этом сообщает Starhit.

Прилепин назвал этих звезд отражением современного общества и напомнил, что они выросли в стране, которая «с утра до вечера смотрела юмористические программы, зарабатывала бабки, презирала историю прошлого столетия».

Писатель признался, что ему не нравится общественный образ Бузовой. При этом он осудил то, что спектакль с ее участием «Чудесный грузин» исключили из репертуара Московского Художественного академического театра (МХАТ) имени Горького.

«Но вдруг громко объявляется, что данной гражданки в театре быть не должно. Может, ей печать поставить на грудь, что она "нецензурная", что она вне приличного общества? Если мы собираемся таким образом работать с молодежью, заявляя, что Бузову и Моргенштерна надо заключить в тюрьму или утопить в болоте, то получим, конечно же, обратный эффект. Подростки решат, что мир взрослых состоит из людей, как минимум неспособных к диалогу», — считает Прилепин.

Он добавил, что сам обладает «мракобесными консервативными взглядами», но не поддерживает травлю в отношении звезд. Писатель отметил, что при помощи критики Бузовой люди пытаются продемонстрировать свою культурность. При этом, по мнению Прилепина, эти люди на самом деле живут вне культурного контекста.