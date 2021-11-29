Путин потребовал от губернаторов личного контроля ситуации с COVID

Владимир Путин рекомендовал главам регионов лично отслеживать введение и соблюдение ограничительных мер по COVID-19, а также наращивание темпов вакцинации. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующий документ опубликованный на сайте Кремля.

Президент поручил до 30 ноября доложить, как контролируются данные вопросы.

"Рекомендовать высшим должностным лицам (руководителям высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации с учетом ранее данных поручений взять под личный контроль своевременное введение и соблюдение ограничительных мероприятий, направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции (COVID-19), а также наращивание темпов вакцинации населения против данной инфекции", - сказано в документе.

При этом отмечается, что ответственность за исполнение поручения ложится на высшие должностные лица субъектов страны.