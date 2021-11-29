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Поклонская в сорочке устроила рум-тур по своему дому в Крыму

News.ru
42 минуты назад

Новоиспеченный посол Российской Федерации в республике Кабо-Верде Наталья Поклонская показала, как проводит своё утро. Посол сразу после пробуждения в ночной сорочке устроила небольшую экскурсию по своему дому в Крыму. Видеозапись она опубликовала на своей странице в Instagram.

Поклонская в сорочке показала свой дом в Крыму
Фото: news.runews.ru

Она показала свою спальную, затем ванную, а также вид из окна в гостиной. Она также приготовила себе кофе и насладилась компанией своего кота по кличке Томас.

Многие подписчики удивились откровенности бывшего депутата Государственной думы, а другие, наоборот, похвалили за открытость и искренность. Тем не менее нашлись и те, кто раскритиковал чиновницу за излишнее «позёрство», когда в стране многие люди находятся за гранью бедности.

Ранее Наталья Поклонская ответила в Instagram на вопросы подписчиков, связанные с QR-кодами. Дискриминацию по наличию или отсутствию у граждан кодов она назвала нарушением основных прав человека. Дипломат также раскритиковала призывы лишать дипломов медиков за высказывания против вакцинации.

Она добавила, что угрозы врачам-антиваксерам лишить их дипломов являются нарушением их прав, этики, а также усмотрела в этом оказание давления на медиков.
Политика,Наталья Поклонская,Госдума,
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