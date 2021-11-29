Поклонская в сорочке показала свой дом в Крыму

Новоиспеченный посол Российской Федерации в республике Кабо-Верде Наталья Поклонская показала, как проводит своё утро. Посол сразу после пробуждения в ночной сорочке устроила небольшую экскурсию по своему дому в Крыму. Видеозапись она опубликовала на своей странице в Instagram.

Фото: news.ru news.ru

Она показала свою спальную, затем ванную, а также вид из окна в гостиной. Она также приготовила себе кофе и насладилась компанией своего кота по кличке Томас.

Ранее Наталья Поклонская ответила в Instagram на вопросы подписчиков, связанные с QR-кодами. Дискриминацию по наличию или отсутствию у граждан кодов она назвала нарушением основных прав человека. Дипломат также раскритиковала призывы лишать дипломов медиков за высказывания против вакцинации.