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В Кремле заявили о нагнетаемой западными СМИ и Зеленским истерии

Деловая газета "Взгляд"иещё 1
28 минут назад

Истерика, которую нагнетают англосаксонские и украинские СМИ, а также сам президент Украины Владимир Зеленский, не имеет под собой никаких оснований, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

В Кремле заявили о нагнетаемой Зеленским истерии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Эта истерика, которая нагнетается сейчас в англосаксонских СМИ, в украинских СМИ и поддерживается украинскими политиками во главе с главой государства, мы считаем ее абсолютно неприемлемой», – передает его слова ТАСС.

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Песков добавил, что, обвиняя Россию в агрессии, Киев может пытаться скрыть подготовку к силовому решению вопроса в Донбассе.

«Мы опасаемся, мы уже говорили, что это нагнетание может быть попыткой скрыть собственную подготовку [Украины] по силовому решению проблемы Донбасса. Это было бы полным безумием», – сказал представитель Кремля.

«Сами утверждения о том, что Россия на кого-то собирается наступать, и упреки в адрес России в том плане, что Россия как-то агрессивно себя ведет, абсолютно беспочвенны и неверны по сути», – подчеркнул Песков.

Ранее в Кремле отвергали обвинения в подготовке нападения на Украину. До этого Госдепартаменте США заявляли о контактах с Россией по ситуации вокруг Украины, а также сообщали о планах проведения новых консультаций по Украине с партнерами по НАТО. В администрации США также говорили также о «тесных контактах» с властями Украины.

Украине предрекли потерю территорий «по крымскому пути»

В Службе внешней разведки назвали абсолютной ложью заявления Госдепа США о концентрации на территории России сил для военного вторжения на Украину. В воскресенье пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал США и их партнеров по НАТО «прекратить концентрировать военный кулак у границ России и накачивать Украину современными вооружениями». Он предостерег Киев от сотворения новой беды в Европе.

В прошлый четверг президент России Владимир Путин на коллегии МИД подчеркнул, что в НАТО очень поверхностно относятся к предостережениям России и разговорам о «красных линиях». В Кремле предупредили об опасности «накачивания» Украины оружием НАТО, так как это вдохновляет Киев попробовать решить проблему Донбасса силовыми методами.

Политика,Владимир Зеленский,Дмитрий Песков,Владимир Путин,НАТО,Администрация США,МИД,Госдеп США,ИТАР-ТАСС,
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