Что увез в ящике из резиденции Путина глава Палестины

Российское мороженое пользуется популярностью за пределами страны: его полюбили лидеры восточных государств. Палестинская делегация увезла с собой десерт в огромном черном ящике, рассказали журналисты российского телеканала.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Из холодной России в жаркую Палестину увозили целый ящик мороженого», - удивились в прессе.

В конце ноября Владимира Путина в резиденции Сочи навестил лидер Палестины Махмуд Аббас. Он нанес личный визит, чтобы поблагодарить граждан России за поддержку Палестины.

Во время отлета в Палестину восточную делегацию сопровождала съемочная труппа передачи «Москва. Кремль. Путин». Оператор успел запечатлеть момент, когда ящик с мороженым переносили на самолет. Он был черного цвета, но смотрелся празднично с красной ленточкой для переноса.