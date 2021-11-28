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Журналисты раскрыли секрет, что увез в ящике из резиденции Путина глава Палестины

РИА "ФедералПресс"
43 минуты назад

Российское мороженое пользуется популярностью за пределами страны: его полюбили лидеры восточных государств. Палестинская делегация увезла с собой десерт в огромном черном ящике, рассказали журналисты российского телеканала.

Что увез в ящике из резиденции Путина глава Палестины
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Из холодной России в жаркую Палестину увозили целый ящик мороженого», - удивились в прессе.

В конце ноября Владимира Путина в резиденции Сочи навестил лидер Палестины Махмуд Аббас. Он нанес личный визит, чтобы поблагодарить граждан России за поддержку Палестины.

Во время отлета в Палестину восточную делегацию сопровождала съемочная труппа передачи «Москва. Кремль. Путин». Оператор успел запечатлеть момент, когда ящик с мороженым переносили на самолет. Он был черного цвета, но смотрелся празднично с красной ленточкой для переноса.

Ранее съемочная группа засняла президента в собственной резиденции. Он предупредил оператора о возможном падении.

Политика,Махмуд Аббас,Владимир Путин,
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