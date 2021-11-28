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Поклонская выложила видео в постели, похваставшись изящной фигурой

Ювелина Бернст
10 минут назад

Экс-прокурор Крыма и посол России в Кабо-Верде Наталья Поклонская выложила в своем Instagram видео о том, как проходит ее утро в выходной день.

Сейчас Поклонская находится в Крыму, пейзаж и солнечную погоду которого можно увидеть на видео.

На кадрах политик просыпается, встает с кровати и, накинув легкий халат на сорочку совершает утренний туалет. После этого она пьет кофе и играет с котом.

На днях Поклонская объяснила, что еще не отбыла к месту новой работы в Кабо-Верде, так как МИД России пока проводит необходимые процедуры касательно ее трудоустройства.

Политика,Видео,Наталья Поклонская,МИД,
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