В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+2° в 
USD 75.59EUR 84.95
Войти в почту

Порошенко заявил, что Минск готовит «болезненный удар» по Киеву

Елена Прошина
38 минут назад

Экс-президент Украины, лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко считает, что Белоруссия может прекратить поставки электроэнергии на Украину с наступлением сильных морозов. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на эфир телеканала «Прямой».

Порошенко заявил, что Минск готовит «болезненный удар» по Киеву
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Увидите, Белоруссия прекратит нам поставлять электроэнергию при температуре минус 15-20, чтобы именно сейчас, посадив нас на иглу, ударить, чтобы было еще болезненнее», - сказал Порошенко.

Он считает, что закупка украинской энергосистемой электроэнергии в Белоруссии является частью плана, в случае реализации которого Украина вновь попадет в зависимость от поставок энергоносителей из России.

Напомним, что ранее Минэнерго Белоруссии объявило о возобновлении поставок электричества на Украину с 6 ноября. Импорт электроэнергии был возобновлен Украиной после окончания 31 октября периода запрета на подобную деятельность со стороны нацкомиссии Украины. В полномочия этого органа входит госрегулирование в энергетике и сфере коммунальных услуг.

Политика,Петр Порошенко,Минэнерго,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители