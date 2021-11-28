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Россия ограничила въезд граждан из ряда стран из-за нового штамма

Майк Габриелян
1 час назад

Из-за нового штамма «омикрон» Россия ограничила въезд иностранцев из Гонконга и 9 стран Южной Африки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на федеральный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Россия ограничила въезд граждан из ряда стран из-за нового штамма
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Из африканских стран под запрет попали ЮАР, Танзания, Ботсвана, Лесото, Намибия, Зимбабве, Мозамбик, Мадагаскар и Эсватини.

«С 00 часов 00 минут 28 ноября 2021 года ограничить въезд на территорию России», - говорится в сообщении штаба.

Ограничение распространяется на граждан этих стран и иностранцев, находящихся на их территории в течение последних 10 дней.

Россияне, прибывающие из стран юга Африки, Китая, Израиля и Британии, будут проходить экспресс-тестирование на коронавирус. Аналогичная мера коснется иностранцев из Китая, Израиля и Британии.

В оперштабе отметили, что тест-системы на коронавирус, которые применяются в России, способны выявить новый вариант B.1.1.529.

Ранее стало известно, что в РФ впервые с мая число вылечившихся от коронавируса за неделю превысило количество заболевших.

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