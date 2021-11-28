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Володин рассказал о вступающих в декабре законах в России

Майк Габриелян
20 минут назад

В декабре в России заработают законы, защищающие граждан от лишних «галочек» в кредитных договорах и требований о неснижаемом остатке на банковском счете. Об этом рассказал в Telegram-канале председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.

Володин рассказал о вступающих в декабре законах
Фото: ТАССТАСС

«Отдельно отмечу ряд законов, касающихся защиты людей в финансовой сфере», - написал спикер.

По его словам, людей, которые обращаются за кредитом, защитят от навязывания дополнительных услуг. В частности, будет запрещено проставлять за заемщика в договоре отметки, означающие его согласие с предложенными условиями.

Также банки не смогут требовать от заемщика постоянного наличия на счете неснижаемого остатка.

«Это условие было избыточным. Ситуации в жизни бывают разные, не всегда граждане могут поддерживать определенный баланс счета в течение месяца, что важно учитывать», - отметил Володин.

Кроме того, с декабря появится возможность во внесудебном порядке блокировать сайты, которые выманивают деньги, а потом исчезают. Решение позволит оперативно пресекать деятельность ресурсов, рекламирующих финансовые пирамиды.

В последнем месяце этого года заработают и другие, важные для граждан нововведения.

Станет легче зарегистрировать рождение ребенка - разрешается регистрация актов гражданского состояния в любых ЗАГС.

Доступ к социально значимым сайтам станет бесплатным.

Ранее российские банки попросили предоставить им доступ к базе данных МВД с недействительными паспортами.

Политика,Вячеслав Володин,Госдума,МВД,
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