Володин рассказал о вступающих в декабре законах

В декабре в России заработают законы, защищающие граждан от лишних «галочек» в кредитных договорах и требований о неснижаемом остатке на банковском счете. Об этом рассказал в Telegram-канале председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.
«Отдельно отмечу ряд законов, касающихся защиты людей в финансовой сфере», - написал спикер.
По его словам, людей, которые обращаются за кредитом, защитят от навязывания дополнительных услуг. В частности, будет запрещено проставлять за заемщика в договоре отметки, означающие его согласие с предложенными условиями.
Также банки не смогут требовать от заемщика постоянного наличия на счете неснижаемого остатка.
«Это условие было избыточным. Ситуации в жизни бывают разные, не всегда граждане могут поддерживать определенный баланс счета в течение месяца, что важно учитывать», - отметил Володин.
Кроме того, с декабря появится возможность во внесудебном порядке блокировать сайты, которые выманивают деньги, а потом исчезают. Решение позволит оперативно пресекать деятельность ресурсов, рекламирующих финансовые пирамиды.
В последнем месяце этого года заработают и другие, важные для граждан нововведения.
Станет легче зарегистрировать рождение ребенка - разрешается регистрация актов гражданского состояния в любых ЗАГС.
Доступ к социально значимым сайтам станет бесплатным.
Ранее российские банки попросили предоставить им доступ к базе данных МВД с недействительными паспортами.