Антонов сравнил крики о «российской угрозе» Украине с пробиркой Пауэлла

Нагнетаемая истерия о «российской угрозе» Украине стремится оправдать провалы президента этой страны Владимира Зеленского, кто-то подталкивает Киев достать пресловутую пробирку Колина Пауэлла с белым порошком, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

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«Истерия, которая здесь сегодня налицо в отношении мнимой российской угрозы, – по-моему, это стремление оправдать те провалы, которые есть у нынешнего президента Украины», – приводит слова российского дипломата ТАСС.

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Антонов провел параллель между информационным нагнетанием вокруг темы Украины и ситуацией, когда бывший госсекретарь США Колин Пауэлл продемонстрировал в ООН пробирку с якобы «спорами сибирской язвы» в качестве «доказательства» наличия биологического оружия у Ирака.

«Мне кажется, что эта атмосфера лжи, клеветы вокруг истинного положения дел в этом районе мира говорит о том, что кто-то подталкивает или Украину, или восточных европейцев к тому, чтобы где-то появилась пресловутая пробирка ушедшего Колина Пауэлла с белым порошком, с тем чтобы все еще больше окрысились против РФ и поставили железные заслоны на пути возможной атаки вооруженных сил РФ», – пояснил посол.

Дипломат при этом отметил, что российская сторона открыта для диалога по украинской тематике.

«Мы <…> постоянно говорим и в СМИ, и политологам, и [американской] администрации: Россия ни на кого не собирается нападать, – подчеркнул посол. – Если вы говорите, что в основе решения в Донбассе лежат Минские договоренности, передайте этот месседж непосредственно украинским руководителям, которые зачастили сюда, чтобы получить поддержку, дополнительные партии оружия. У меня ощущение, что здесь, наоборот, науськивают украинцев, говоря: действуйте, ваше дело правое, если что случится, мы вас защитим. Но никто воевать за украинцев не будет».

Российский дипломат также отметил, что американская сторона, заявляя о желании помочь в решении конфликта в Донбассе, никак не отвечает на призывы конкретизировать предлагаемую помощь.

Накануне генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал не считать «стягивание войск России» к границе блефом. В свою очередь директор СВР Сергей Нарышкин подчеркнул, что «российского вторжения» на Украину не будет, утверждения об этом – злонамеренная пропагандистская акция США, которые пытаются силой разжечь конфликт в Донбассе.

В пятницу президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обстановка на границе с Россией «точно не хуже, чем она была весной». В Москве заявления США, НАТО и Киева об «угрозе» Украине со стороны России назвали провокацией. Украинский военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов обвинил Соединенные Штаты в целенаправленном нагнетании напряжения вокруг якобы имеющихся у России военных планов в отношении Украины с целью сорвать переговоры Москвы и Киева по Донбассу.