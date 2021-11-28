Захарова ответила на слова папы Римского о «кладбище» мигрантов

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Так она прокомментировала слова папы Римского Франциска о Средиземном море как о «большом кладбище» для нелегальных мигрантов. По словам дипломата, западные страны «подтягивают» Москву к миграционному кризису на польско-белорусской границе, чтобы использовать это как «тяжеловесный» фактор для обвинений.

Папа Римский Франциск 27 ноября в своем обращении отметил, что те, кто в последние годы высаживаются на берегах континента, спасаясь «от войны и нищеты», нередко сталкиваются не с гостеприимством, а «с враждебностью и даже эксплуатацией».

Тем временем, страны, входящие в НАТО, перебрасывают тяжелое вооружение к белорусским границам для «сдерживания России». В социальных сетях появились кадры эшелона с несколькими десятками самоходных артиллерийских установок M109 Paladin, которые направлялись через город Легвица в сторону Белоруссии.