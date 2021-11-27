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В Совфеде назвали циничным обращение генсека НАТО к России по Украине

Ювелина Бернст
51 минуту назад

Член комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди прокомментировала призыв генсека НАТО Йенса Столтенберга к России снизить напряженность на границе с Украиной. Об этом сообщает RT.

В Совфеде назвали циничным обращение генсека НАТО к России по Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ковитиди назвала Соединенные Штаты «мировым лицедеем» и отметила, что страна подтвердила свой «нелицеприятный статус».

По словам сенатора, США организовали переворот на Украине, «де-факто лишив это государство суверенитета», а теперь пытаются найти виноватых в последствиях. А инструментом обвинения выступает «по сложившейся традиции» НАТО.

На этом фоне призывы Столтенберга к России выглядят «цинично и крайне неправдоподобно», подытожила парламентарий.

Генеральный секретарь НАТО ранее призвал РФ снизить напряженность и деэскалацию на границе с Украиной. Он заявил, что Москва и раньше применяла силу против соседей, поэтому сейчас нельзя полагать, что стягивание российских войск к украинской границе это «просто блеф». Он пообещал Украине политическую и практическую поддержку, чтобы страна сама могла защитить себя от агрессии, и добавил, что организация открыта для диалога с Россией.

Западные СМИ сообщают о стягивании российских войск к границе с Украиной. В Кремле данные сообщения опровергают, отмечая, что РФ перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение, что никому не угрожает и никого не должно волновать.

Политика,Ольга Ковитиди,Йенс Столтенберг,НАТО,Совет Федерации,
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