В Совфеде назвали циничным обращение генсека НАТО к России по Украине

Член комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди прокомментировала призыв генсека НАТО Йенса Столтенберга к России снизить напряженность на границе с Украиной. Об этом сообщает RT.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Ковитиди назвала Соединенные Штаты «мировым лицедеем» и отметила, что страна подтвердила свой «нелицеприятный статус».

По словам сенатора, США организовали переворот на Украине, «де-факто лишив это государство суверенитета», а теперь пытаются найти виноватых в последствиях. А инструментом обвинения выступает «по сложившейся традиции» НАТО.

На этом фоне призывы Столтенберга к России выглядят «цинично и крайне неправдоподобно», подытожила парламентарий.

Генеральный секретарь НАТО ранее призвал РФ снизить напряженность и деэскалацию на границе с Украиной. Он заявил, что Москва и раньше применяла силу против соседей, поэтому сейчас нельзя полагать, что стягивание российских войск к украинской границе это «просто блеф». Он пообещал Украине политическую и практическую поддержку, чтобы страна сама могла защитить себя от агрессии, и добавил, что организация открыта для диалога с Россией.