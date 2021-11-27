На Украине заявили претензии на регионы Поволжья

Украинский писатель и философ Петр Кралюк назвал исторически принадлежащими Украине Саратовскую и Волгоградскую области. Его статью на эту тему опубликовало издание «День».

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В частности, Кралюк утверждает, что Волга не является великой русской рекой. Он уверен, что русский этнос не имеет отношения к Поволжью. Поэтому и Волга в его интерпретации река отнюдь не русская.

По его версии, в Средние века берега Волги заселяли тюркские кочевники. В состав России этот регион вошел только в середине XVI века во времена Ивана Грозного. Кралюк считает, что чуть ли не ведущую роль в освоении Поволжья сыграли украинцы.

«Этот регион был степным, как и степи Северного Причерноморья, которые заселил украинский народ. Поэтому для украинцев поволжские степи оказались как бы "своими"», — подводит историческую базу Кралюк.

Делать такой вывод ему не мешает даже то, что в той же статье он сам же утверждает: первые украинцы начали селиться на Волге лишь через столетие после того, как регион вошел в состав России, то есть в середине XVII века. По его словам, они перебирались в Россию в поисках лучшей жизни из Гетманщины и Слабожанщины. И в крестьянском восстании Емельяна Пугачева, главную роль, по данным Кралюка, сыграли тоже украинцы.

В своей статье исконно украинскими землями он называет Волгоградскую и Саратовскую область, включая города Волгоград и Энгельс.