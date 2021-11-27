В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+2° в 
USD 75.59EUR 84.95
Войти в почту

Прилепин захотел возглавить контрреволюцию в России

Ювелина Бернст
50 минут назад

Писатель и сопредседатель партии «Справедливая Россия — За правду» Захар Прилепин заявил, что готов возглавить контрреволюцию в стране. Его слова приводит News.ru.

Прилепин захотел возглавить борьбу с революционерами в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Если появится условный [экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр] Турчинов или [экс-президент Украины Петр] Порошенко, или еще какая-нибудь сволочь в России и скажет, что «я несу вам свободу» — конечно, я возглавлю контрреволюцию», — сказал Прилепин.

При этом, по его мнению, в ближайшее время в России вряд ли произойдет переворот. Однако же опасность этого существует, так как наблюдается высокая степень раздражения у огромной части населения, заявил писатель, отметив, что почти 20 миллионов россиян живут за чертой бедности.

Массовые волнения могут вызвать введение QR-кодов, рост цен и сельскохозяйственный кризис, спрогнозировал Прилепин.

Депутат Госдумы Михаил Делягин ранее заявил, что повсеместное введение QR-кодов в России «приведет к Майдану». По его мнению, все происходящее не имеет отношения к медицине, а QR-коды — это способ «выбесить людей, лишив их средств к существованию».

Политика,Михаил Делягин,Захар Прилепин,Госдума,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители