Прилепин захотел возглавить борьбу с революционерами в России

Писатель и сопредседатель партии «Справедливая Россия — За правду» Захар Прилепин заявил, что готов возглавить контрреволюцию в стране. Его слова приводит News.ru.
«Если появится условный [экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр] Турчинов или [экс-президент Украины Петр] Порошенко, или еще какая-нибудь сволочь в России и скажет, что «я несу вам свободу» — конечно, я возглавлю контрреволюцию», — сказал Прилепин.
При этом, по его мнению, в ближайшее время в России вряд ли произойдет переворот. Однако же опасность этого существует, так как наблюдается высокая степень раздражения у огромной части населения, заявил писатель, отметив, что почти 20 миллионов россиян живут за чертой бедности.
Массовые волнения могут вызвать введение QR-кодов, рост цен и сельскохозяйственный кризис, спрогнозировал Прилепин.
Депутат Госдумы Михаил Делягин ранее заявил, что повсеместное введение QR-кодов в России «приведет к Майдану». По его мнению, все происходящее не имеет отношения к медицине, а QR-коды — это способ «выбесить людей, лишив их средств к существованию».