Прилепин захотел возглавить борьбу с революционерами в России

«Если появится условный [экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр] Турчинов или [экс-президент Украины Петр] Порошенко, или еще какая-нибудь сволочь в России и скажет, что «я несу вам свободу» — конечно, я возглавлю контрреволюцию», — сказал Прилепин.

При этом, по его мнению, в ближайшее время в России вряд ли произойдет переворот. Однако же опасность этого существует, так как наблюдается высокая степень раздражения у огромной части населения, заявил писатель, отметив, что почти 20 миллионов россиян живут за чертой бедности.