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Байден заявил, что ему известно о «предполагаемом заговоре» на Украине

Майк Габриелян
1 час назад

Президент США Джо Байден заявил, что ему известно о «предполагаемом заговоре и перевороте» на Украине. Он не исключил, что поговорит с лидерами России и Украины, чтобы разрядить растущую напряженность, сообщает AFP.

Байден заявил, что ему известно о «предполагаемом заговоре» на Украине
Фото: ReutersReuters

Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на Украине якобы раскрыта подготовка к госперевороту. Журналисты попросили Байдена прокомментировать это заявление.

«Я обеспокоен. Мы поддерживаем территориальную целостность Украины. Мы поддерживаем способность Украины управлять собой», - сказал Байден.

Представители СМИ также поинтересовались, намерен ли Байден в ближайшем будущем разговаривать на украинскую тематику с президентом России Владимиром Путиным или президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Это весьма вероятно», - ответил Байден

Сейчас американский президент проводит отпуск на острове Нантакет.

Президент Украины Владимир Зеленский накануне заявил, что ему поступила информация о подготовке госпереворота в стране к началу декабря. Он обвинил в подготовке неназванных «представителей России» и украинцев. В частности, прозвучала фамилия бизнесмена Рината Ахметова. https://news.rambler.ru/world/47652128/

Политика,Владимир Зеленский,Ринат Ахметов,Джозеф Байден,Владимир Путин,
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