Байден заявил, что ему известно о «предполагаемом заговоре» на Украине

Президент США Джо Байден заявил, что ему известно о «предполагаемом заговоре и перевороте» на Украине. Он не исключил, что поговорит с лидерами России и Украины, чтобы разрядить растущую напряженность, сообщает AFP.

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Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на Украине якобы раскрыта подготовка к госперевороту. Журналисты попросили Байдена прокомментировать это заявление.

«Я обеспокоен. Мы поддерживаем территориальную целостность Украины. Мы поддерживаем способность Украины управлять собой», - сказал Байден.

Представители СМИ также поинтересовались, намерен ли Байден в ближайшем будущем разговаривать на украинскую тематику с президентом России Владимиром Путиным или президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Это весьма вероятно», - ответил Байден

Сейчас американский президент проводит отпуск на острове Нантакет.