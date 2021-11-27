Байден заявил, что ему известно о «предполагаемом заговоре» на Украине

Президент США Джо Байден заявил, что ему известно о «предполагаемом заговоре и перевороте» на Украине. Он не исключил, что поговорит с лидерами России и Украины, чтобы разрядить растущую напряженность, сообщает AFP.
Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на Украине якобы раскрыта подготовка к госперевороту. Журналисты попросили Байдена прокомментировать это заявление.
«Я обеспокоен. Мы поддерживаем территориальную целостность Украины. Мы поддерживаем способность Украины управлять собой», - сказал Байден.
Представители СМИ также поинтересовались, намерен ли Байден в ближайшем будущем разговаривать на украинскую тематику с президентом России Владимиром Путиным или президентом Украины Владимиром Зеленским.
«Это весьма вероятно», - ответил Байден
Сейчас американский президент проводит отпуск на острове Нантакет.
Президент Украины Владимир Зеленский накануне заявил, что ему поступила информация о подготовке госпереворота в стране к началу декабря. Он обвинил в подготовке неназванных «представителей России» и украинцев. В частности, прозвучала фамилия бизнесмена Рината Ахметова. https://news.rambler.ru/world/47652128/