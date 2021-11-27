Зеленский отреагировал на петицию о закрытии Украины для россиян

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на петицию с требованием запретить россиянам въезд на территорию Украины. Об этом сообщает ИА «Новостной фронт».
Зеленский заявил, что уже существуют определенные ограничения для граждан РФ и вводить новые он пока не намерен.
«Введение дополнительных изменений в режиме поездок… требует тщательного изучения анализа всех возможных сценарий развития с точки зрения безопасности и социальных последствий», - заявил Зеленский.
При этом он поблагодарил «патриотов» за «активную гражданскую позицию» и направил петицию для ознакомления премьеру, секретарю СНБО и главе СБУ.
Ранее активисты запрещенных в России украинских экстремистских организаций подали петицию, потребовав принять закон, который запретил бы гражданам РФ въезжать на Украину.
На этой неделе стало известно, что с ведома Зеленского украинские спецслужбы разрабатывали операцию о захвате в заложники россиян, летящих на борту турецкого авиалайнера.