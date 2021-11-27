Глава Кузбасса высказался об уволенном из-за банкета мэре Прокопьевска

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев прокомментировал увольнение мэра Прокопьевска Вячеслава Старченко после банкета во время траура в Кузбассе. Главу региона цитирует РИА «Новости».
«Какие здесь можно слова найти, при его поведении? Он уже с нами не работает», - сказал Цивилев.
Власти Кемеровской области с 26 по 28 ноября объявили траур по погибшим во время взрыва на шахте «Листвяжная». В эти дни Старченко устроил банкет по случаю своего назначения на должность мэра. Видео с празднованием попало в интернет. В итоге Старченко был уволен, проработав на посту мэра всего день.
Утром 25 ноября на шахте «Листвяжная» в Белово Кемеровской области произошло задымление. Под землей в этот момент находились 285 человек. Погиб 51 человек: 46 шахтеров и пять горноспасателей. В больницах, по последним данным, находятся 38 шахтеров и 15 спасателей.
Причиной ЧП, по предварительным данным, стал взрыв метана.