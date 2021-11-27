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Глава Кузбасса высказался об уволенном из-за банкета мэре Прокопьевска

Майк Габриелян
26 минут назад

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев прокомментировал увольнение мэра Прокопьевска Вячеслава Старченко после банкета во время траура в Кузбассе. Главу региона цитирует РИА «Новости».

Глава Кузбасса высказался об уволенном из-за банкета мэре Прокопьевска
Фото: ТАССТАСС

«Какие здесь можно слова найти, при его поведении? Он уже с нами не работает», - сказал Цивилев.

Власти Кемеровской области с 26 по 28 ноября объявили траур по погибшим во время взрыва на шахте «Листвяжная». В эти дни Старченко устроил банкет по случаю своего назначения на должность мэра. Видео с празднованием попало в интернет. В итоге Старченко был уволен, проработав на посту мэра всего день.

Утром 25 ноября на шахте «Листвяжная» в Белово Кемеровской области произошло задымление. Под землей в этот момент находились 285 человек. Погиб 51 человек: 46 шахтеров и пять горноспасателей. В больницах, по последним данным, находятся 38 шахтеров и 15 спасателей.

Причиной ЧП, по предварительным данным, стал взрыв метана.

Политика,Сергей Цивилев,РИА Новости,
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