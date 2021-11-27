Глава Кузбасса высказался об уволенном из-за банкета мэре Прокопьевска

«Какие здесь можно слова найти, при его поведении? Он уже с нами не работает», - сказал Цивилев.

Власти Кемеровской области с 26 по 28 ноября объявили траур по погибшим во время взрыва на шахте «Листвяжная». В эти дни Старченко устроил банкет по случаю своего назначения на должность мэра. Видео с празднованием попало в интернет. В итоге Старченко был уволен, проработав на посту мэра всего день.