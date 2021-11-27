МИД РФ: Запад раскачивает ситуацию в Белоруссии

Так называемая международная конференция по Белоруссии, организованная Австрией, стала институционализацией вмешательства в белорусские внутренние дела. Не остается сомнений, что зарубежные страны собираются помогать белорусам не инвестициями, а раскачиванием страны изнутри, написала в субботу в своем Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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"В Вене состоялось диковатое мероприятие, на котором Германия, Австрия, ряд других стран ЕС и [экс-кандидат в президенты Белоруссии] Светлана Тихановская обсуждали, как им обустроить Белоруссию. Эдакая институализация вмешательства во внутренние дела суверенного государства", - отметила дипломат. Она обратила внимание, что на встрече не было журналистов, однако "вовсю бомбил" телеграм-канал "белорусской оппозиции в изгнании". "Задумка участников считывается элементарно - убедить белорусов в древней мудрости о том, что "заграница им поможет". А заодно показать в очередной раз, что на демократию денег не жалко", - добавила она.

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Официальный представитель МИД РФ указала, что сейчас информацию о том, кто и сколько "вкладывает в антибелорусский проект", можно найти в открытых источниках. Так, перечислила Захарова, ЕС заявил о готовности выделить "народу Белоруссии" 53 млн евро, Германия - 21 млн на "развитие гражданского общества". Также Захарова отметила обещания финансовой и другой помощи из Польши, США, Великобритании, Канады, Нидерландов, Чехии, Литвы, Латвии и Эстонии.

"Очевидно, что все это - только малая часть средств, идущих на содержание "патриотов". Сомнений нет: помогать белорусскому народу заграница собирается традиционным способом: не инвестируя в экономику, а раскачивая страну изнутри. Знаем такой метод помощи. Помним", - резюмировала официальный представитель МИД РФ.

В понедельник в виртуальном формате прошла организованная МИД Австрии так называемая международная конференция по Белоруссии. За закрытыми от прессы дверями глава МИД Австрии Михаэль Линхарт, канцлер Александер Шалленберг и экс-кандидат в белорусские президенты Светлана Тихановская обсудили вместе с другими европейскими представителями в онлайн-формате внутриполитическую ситуацию в Белоруссии.