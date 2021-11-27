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Россия и Китай отвергли идею «Саммита за демократию»

Елена Прошина
48 минут назад

Москва и Пекин высказались против идеи международного «Саммита за демократию», который должен состояться в декабре по инициативе США. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на совместную статью послов России и Китая Анатолия Антонова и Цинь Ганя в издании National Interest.

Россия и Китай отвергли идею «Саммита за демократию»
Фото: ReutersReuters

Как указано в публикации, проведение подобного мероприятия спровоцирует идеологическую конфронтацию которая противоречит развитию современного мира. Этот «продукт менталитета холодной войны» вызовет раскол в мировом сообществе и создаст новые «разделительные линии», сказано в статье.

Главы дипломатических миссий Китая и России в Вашингтоне призвали остальные страны обратить внимание на собственные дела, а не заниматься критикой других.

«Насчет демократии в России и Китае беспокоиться не стоит. Некоторым иностранным правительствам лучше подумать о себе и о том, что происходит у них дома», — говорится в их совместном сообщении.

Ранее Государственный департамент США пригласил 110 стран и территорий на «Саммит за демократию». Он пройдет в режиме видеоконференции 9-10 декабря. Известно, что Китай, Россия, Саудовская Аравия, Турция и ряд других стран, включая традиционных союзников США, отсутствуют в списке приглашенных.

Политика,В мире,Анатолий Антонов,Госдеп США,РИА Новости,
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