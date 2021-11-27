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Уволенный мэр опроверг банкет в день трагедии на шахте в Кузбассе

Елена Прошина
49 минут назад

Вячеслав Старченко, экс-мэр города Прокопьевска, который 26 ноября был отправлен в отставку губернатором Кемеровской области Сергеем Цивилевым, рассказал, что видео, послужившее причиной его увольнения, всего лишь фейк. Об этом он заявил в беседе с «Известиями».

По его словам, никакого банкета не было, как и других торжественных мероприятий по случаю его вступления в должность не было. Старченко отмечает, что его самого на видео нет, «там кого угодно можно написать». Он подчеркнул, что хочет объективного расследования случившегося, ведь видео снимал абсолютно неизвестный ему человек.

Старченко отметил, что намерен обратиться в правоохранительные органы, а также встретиться с Сергеем Цивилевым для того, чтобы прояснить ситуацию. Он пояснил, что в настоящее время у губернатора «тяжелый период», обусловленный трагедией, но он постарается связаться с ним и выяснить все обстоятельства случившегося.

Ранее сообщалось, что администрация Прокопьевска организовала праздничный банкет по случаю назначения чиновника на пост мэра. Это застолье не отменили, несмотря на трагедию на шахте «Листвяжная», где погиб 51 человек. Банкет состоялся в день ЧП, 25 ноября.

Политика,Видео,Сергей Цивилев,МВД,газета "Известия",
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