Уволенный мэр опроверг банкет в день трагедии на шахте в Кузбассе

Вячеслав Старченко, экс-мэр города Прокопьевска, который 26 ноября был отправлен в отставку губернатором Кемеровской области Сергеем Цивилевым, рассказал, что видео, послужившее причиной его увольнения, всего лишь фейк. Об этом он заявил в беседе с «Известиями».

По его словам, никакого банкета не было, как и других торжественных мероприятий по случаю его вступления в должность не было. Старченко отмечает, что его самого на видео нет, «там кого угодно можно написать». Он подчеркнул, что хочет объективного расследования случившегося, ведь видео снимал абсолютно неизвестный ему человек.

Старченко отметил, что намерен обратиться в правоохранительные органы, а также встретиться с Сергеем Цивилевым для того, чтобы прояснить ситуацию. Он пояснил, что в настоящее время у губернатора «тяжелый период», обусловленный трагедией, но он постарается связаться с ним и выяснить все обстоятельства случившегося.