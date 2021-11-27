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Россия и Китай отвергли идею «Саммита за демократию»

Lenta.ru
39 минут назад

Москва и Пекин решительно отвергают идею международного «Саммита за демократию», который пройдет в декабре по инициативе США. Об этом говорится в совместной статье послов России и Китая Анатолия Антонова и Цинь Ганя, опубликованной в издании National Interest.

Россия и Китай отвергли идею «Саммита за демократию»
Фото: ReutersReuters

В материале подчеркивается, что проведение такого мероприятия вызовет идеологическую конфронтацию, которая противоречит развитию современного мира.

«Этот очевидный продукт менталитета времен холодной войны вызовет идеологическую конфронтацию и раскол в мире, создав новые "разделительные линии"», — говорится в тексте статьи.

Также главы дипмиссий России и Китая в Вашингтоне также призвали остальные страны «сосредоточиться на том, чтобы хорошо вести свои дела, а не снисходительно критиковать других».

«Насчет демократии в России и Китае беспокоиться не стоит. Некоторым иностранным правительствам лучше подумать о себе и о том, что происходит у них дома», — указали они.

Ранее Государственный департамент США пригласил на «Саммит за демократию», который проведут 9-10 декабря в режиме видеоконференции, 110 стран и территорий. При этом в списке приглашенных отсутствуют Россия, Китай Турция, Саудовская Аравия и ряд других стран — в том числе традиционные союзники США.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя инициативу Вашингтона, заявил, что США навязывают другим странам свое представление о том, что такое демократия, и пытаются приватизировать это слово.
Политика,В мире,Анатолий Антонов,Дмитрий Песков,Госдеп США,
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