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Мэра кузбасского города отправили в отставку из-за банкета в день траура

Елена Прошина
18 минут назад

Недавно избранного главу Прокопьевска в Кемеровской области Вячеслава Старченко отправили в отставку из-за банкета по случаю инаугурации, прошедшего в день траура по погибшим на шахте «Листвяжная». Об этом сообщил губернатор региона Сергей Цивилев в своем Telegram-аккаунте.

Мэра кузбасского города отправили в отставку из-за банкета в день траура
Фото: ВКонтактеВКонтакте

«В Прокопьевске сотрудники администрации решили отметить назначение на должность нового главы Вячеслава Старченко. В то время, как весь Кузбасс и вся страна с болью в сердце следили за новостями с "Листвяжной", в то время, когда каждый житель региона переживал за шахтеров и спасателей. Вячеслав Старченко уже отправлен в отставку», — написал Цивилев.

Также губернатор Кемеровской области отметил, что «у людей, которые были на том банкете, по-видимому, нет сердца, раз они смогли позволить себе в столь страшный и тяжелый для всех нас момент что-то праздновать и отмечать».

Выживших нет: В шахте в Кузбассе погибли 52 человека

В трагедии на шахте «Листвяжная» погибло 52 человека, шесть из которых — горноспасатели. Все жертвы аварии, произошедшей из-за взрыва метана и задымления в вентиляционной штольне, отравились угарным газом. В области объявили трехдневный траур с 26 по 28 ноября.

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