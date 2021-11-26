Путин преподнес Алиеву и Пашиняну символичные подарки

Путин, Алиев и Пашинян провели трехсторонние переговоры по Карабаху в Сочи. На совместной пресс-конференции по итогам переговоров российский лидер вручил своим коллегам статуэтки в виде оливковых ветвей.

«Слева от меня видите наш подарок от меня армянским друзьям и азербайджанским друзьям: оливковая ветвь, которая символизирует мир и благополучие», - цитирует Путина РИА «Новости» .

Трехсторонняя встреча в Сочи была приурочена к годовщине подписания заявления о прекращении военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта от 9 ноября 2020 года. Лидеры трех стран рассмотрели ход реализации договоренностей и наметили дальнейшие шаги по укреплению стабильности и налаживанию мирной жизни в регионе. Особое внимание стороны уделили вопросам восстановления и развития торгово-экономических и транспортных связей.