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Путин преподнес Алиеву и Пашиняну символичные подарки по итогам встречи в Сочи

Вероника Полынина
19 минут назад

Президент России Владимир Путин подарил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и премьер-министру Армении Николу Пашиняну оливковые ветви как символ мира.

Путин преподнес Алиеву и Пашиняну символичные подарки
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Путин, Алиев и Пашинян провели трехсторонние переговоры по Карабаху в Сочи. На совместной пресс-конференции по итогам переговоров российский лидер вручил своим коллегам статуэтки в виде оливковых ветвей.

«Слева от меня видите наш подарок от меня армянским друзьям и азербайджанским друзьям: оливковая ветвь, которая символизирует мир и благополучие», - цитирует Путина РИА «Новости».

На постаменте каждой из статуэток выгравированы место и дата переговоров: «Сочи 26 ноября 2021 года».

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Трехсторонняя встреча в Сочи была приурочена к годовщине подписания заявления о прекращении военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта от 9 ноября 2020 года. Лидеры трех стран рассмотрели ход реализации договоренностей и наметили дальнейшие шаги по укреплению стабильности и налаживанию мирной жизни в регионе. Особое внимание стороны уделили вопросам восстановления и развития торгово-экономических и транспортных связей.

Политика,Ильхам Алиев,Владимир Путин,РИА Новости,
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