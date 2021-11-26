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Пашинян: участники встречи в Сочи обсудили все вопросы, по некоторым нет разночтений

ТАСС
1 час назад

СОЧИ, 26 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян после трехсторонней встречи в пятницу в Сочи с президентами России и Азербайджана Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым заявил, что стороны открыто обсудили все вопросы и по некоторым из них нет разночтений.

"У нас был очень позитивный разговор. Мы обсудили почти все вопросы повестки. Хочу отметить, что по многим вопросам были уточнены позиции и оказалось, что по некоторым вопросам нет никаких разночтений, как казалось до этой встречи", - сказал Пашинян.

Пашинян на встрече с Путиным и Алиевым заявил, что необходимо создать механизмы безопасности на границе для начала работ по делимитации и демаркации.

Пашинян после встречи с Путиным подчеркнул роль РФ в остановке войны и вводе миротворцев, что является стабилизирующим фактором в регионе.

Политика,Никол Пашинян,Ильхам Алиев,Владимир Путин,ИТАР-ТАСС,
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