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Путин заявил о нерешенной со времен СССР проблеме Армении и Азербайджана

Елена Прошина
13 минут назад

Президент России Владимир Путин во время трехсторонней встречи с лидерами Армении и Азейбарджана заявил о планах в ближайшее время наладить работу комиссии по делимитации и демаркации границы стран. Данная проблема, по его словам, существует еще со времен СССР, сообщает «Царьград».

Путин заявил о нерешенной со времен СССР проблеме Армении и Азербайджана
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Мы все-таки договариваемся о том, чтобы в ближайшее время наладить работу по демаркации и делимитации границы. Об это тоже сегодня поговорим, хотя ясно, что вопрос сложный, он достался нам еще со времен Советского союза, четкой границы там не было, но есть возможность об этом обо все поговорить», — сказал Путин, обращаясь к премьер-министру Армении Николе Пашиняну и президенту Азербайджана Ильмаху Алиеву.

Отметим, что представители стран в ответ на заявление президента России выразили готовность к началу процесса демаркации и делимитации.

Трехсторонняя встреча Путина, Пашиняна и Алиева прошла 26 ноября в Сочи.

Политика,Владимир Путин,Царьград ТВ,
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