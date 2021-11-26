Путин заявил о нерешенной со времен СССР проблеме Армении и Азербайджана

«Мы все-таки договариваемся о том, чтобы в ближайшее время наладить работу по демаркации и делимитации границы. Об это тоже сегодня поговорим, хотя ясно, что вопрос сложный, он достался нам еще со времен Советского союза, четкой границы там не было, но есть возможность об этом обо все поговорить», — сказал Путин, обращаясь к премьер-министру Армении Николе Пашиняну и президенту Азербайджана Ильмаху Алиеву.