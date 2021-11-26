Кабмин принял транспортную стратегию РФ до 2035 года

Правительство РФ приняло Транспортную стратегию Российской Федерации до 2030 года с прогнозом на период до 2035 года. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании правительства РФ.
"Мы принимает транспортную стратегию", - сказал он.
По словам премьера, этот документ "в полной мере учитывает все поставленные президентом задачи по ускорению социально-экономического развития страны и достижению национальных целей".
"Приоритет государства - повышение качества жизни граждан. Для этого будем активно развивать городской и пригородный пассажирский транспорт, чтобы люди как можно меньше времени тратили на дорогу домой или на работу, а поездки были комфортными и безопасными", - добавил Мишустин.