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Кабмин принял транспортную стратегию РФ до 2035 года

ТАСС
1 час назад

Правительство РФ приняло Транспортную стратегию Российской Федерации до 2030 года с прогнозом на период до 2035 года. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании правительства РФ.

Кабмин принял транспортную стратегию РФ до 2035 года
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Мы принимает транспортную стратегию", - сказал он.

По словам премьера, этот документ "в полной мере учитывает все поставленные президентом задачи по ускорению социально-экономического развития страны и достижению национальных целей".

"Приоритет государства - повышение качества жизни граждан. Для этого будем активно развивать городской и пригородный пассажирский транспорт, чтобы люди как можно меньше времени тратили на дорогу домой или на работу, а поездки были комфортными и безопасными", - добавил Мишустин.

Политика,Михаил Мишустин,Правительство РФ,
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