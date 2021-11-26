Собянин высказался о сроках окончания пандемии

Мэр Москвы Сергей Собянин считает, что в ближайшее время миру не удастся справиться с пандемией, но люди должны планировать будущее, а Москва - развиваться. Об этом он рассказал в интервью РИА Новости.

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«Становится очевидно, что пандемия за какой-то короткий промежуток времени, к сожалению, не уйдет, мы будем жить в условиях ограничений. Но мы все равно должны жить, планировать будущее, работать над сегодняшним, строить, развиваться и улыбаться друг другу, быть все-таки оптимистичными», - подчеркнул мэр.

Он назвал Москву городом, «который не может останавливаться», и отметил, что она «всегда побеждала, всегда жила, всегда развивалась и так же будет и впредь».

«Много было негативных прогнозов, что пандемия, экономика обрушится, будет очень плохо, очень тяжело и так далее. Но, видите, мы адаптируемся даже к этим сложным условиям. Подавляющее большинство отраслей экономики чувствуют себя нормально», - отметил мэр.

Собянин подчеркнул, что в 2021 году большинство направлений московской экономики показывают лучшие результаты, чем в 2019-м, а «люди психологически тоже уже осваиваются в новой ситуации».

Глава центра имени Гамалеи (разработчик «Спутника V») Александр Гинцбург прогнозировал, что в России больше не будет проблем с пандемией, когда необходимое количество антител будет у 70–75 процентов населения.