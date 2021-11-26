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Пашинян поговорит с Алиевым в гостях у Путина в Сочи

Lenta.ruиещё 2
42 минуты назад

Армянский премьер-министр Никол Пашинян отправился на встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Сочи. Политики проведут переговоры при посредничестве российского президента Владимира Путина, который и пригласил обе стороны в гости. Об этом сообщает пресс-служба премьера Армении.

Пашинян поговорит с Алиевым в гостях у Путина в Сочи
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Лидеры двух стран поговорят о вопросе демаркации границы между Арменией и Азербайджаном. Вопрос разграничения территорий сейчас является наиболее важным в их отношениях — из-за приграничного спора 14-15 ноября произошло боевое столкновение между вооруженными силами сторон. Конфликт удалось урегулироваться после вмешательства России.

На переговоры в Сочи Пашинян и Алиев решились уже после того, как стало известно еще об одной запланированной встрече между ними. 19 ноября глава Евросовета Шарль Мишель объявил, что лидеры Армении и Азербайджана намерены в середине декабря прилететь в Брюссель на саммит «Восточного партнерства» Европейского союза. Известие о визите обоих политиков в столицу ЕС появилось на фоне сообщений о несколько раз отложенной встрече в России.

Ожидается, что по итогам переговоров стороны подпишут соглашение о создании единой комиссии по определению и согласованию государственной границы. «Потенциальный документ будет касаться лишь создания комиссии Армении и Азербайджана, которая начнет заниматься работами по делимитации и демаркации… Там не будут указаны границы», — говорил Пашинян 23 ноября о текущем статусе переговоров.

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече со спикером парламента Азербайджана Сахибой Гафаровой рассказала, что стороны пришли к единому мнению по поводу источника данных для утверждения новых границ. По словам Матвиенко, это будут советские карты региона из архивов Министерства обороны России.

Политика,Никол Пашинян,Шарль Мишель,Валентина Матвиенко,Ильхам Алиев,Владимир Путин,Министерство обороны,Европейский совет,Совет Федерации,ЕС,
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