Пашинян поговорит с Алиевым в гостях у Путина в Сочи

Армянский премьер-министр Никол Пашинян отправился на встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Сочи. Политики проведут переговоры при посредничестве российского президента Владимира Путина, который и пригласил обе стороны в гости. Об этом сообщает пресс-служба премьера Армении.

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Лидеры двух стран поговорят о вопросе демаркации границы между Арменией и Азербайджаном. Вопрос разграничения территорий сейчас является наиболее важным в их отношениях — из-за приграничного спора 14-15 ноября произошло боевое столкновение между вооруженными силами сторон. Конфликт удалось урегулироваться после вмешательства России.

На переговоры в Сочи Пашинян и Алиев решились уже после того, как стало известно еще об одной запланированной встрече между ними. 19 ноября глава Евросовета Шарль Мишель объявил, что лидеры Армении и Азербайджана намерены в середине декабря прилететь в Брюссель на саммит «Восточного партнерства» Европейского союза. Известие о визите обоих политиков в столицу ЕС появилось на фоне сообщений о несколько раз отложенной встрече в России.

Ожидается, что по итогам переговоров стороны подпишут соглашение о создании единой комиссии по определению и согласованию государственной границы. «Потенциальный документ будет касаться лишь создания комиссии Армении и Азербайджана, которая начнет заниматься работами по делимитации и демаркации… Там не будут указаны границы», — говорил Пашинян 23 ноября о текущем статусе переговоров.