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Рашкина лишили депутатской неприкосновенности

Елена Прошина
23 минуты назад

Депутаты Госдумы проголосовали за лишение депутата от КПРФ Валерия Рашкина неприкосновенности по уголовному делу о незаконной охоте. Как сообщает РИА Новости, «за» выступили 341 парламентарий, «против» — 55, еще двое воздержались от голосования.

Рашкина лишили депутатской неприкосновенности
Фото: ТАССТАСС

Ранее Генпрокурор РФ Игорь Краснов выступил на пленарном заседании Госдумы с представлением о лишении депутатской неприкосновенности Рашкина. Оно состояло из двух запросов — о привлечении к уголовной ответственности за незаконную охоту и об административной ответственности по ч. 2 ст. 12.26 КоАП («Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения»).

Напомним, что 29 октября Рашкина поймали с разделанной тушей лося в лесу в Саратовской области. Сперва депутат заявлял, что нашел животное уже убитым пока гулял в лесу и решил взять его части домой. Однако неподалеку от автомобиля инспекторы обнаружили шкуру и другие части животного, что стало поводом для возбуждения уголовного дела о незаконной охоте.

В текущей квалификации дело предполагает до двух лет лишения свободы, однако дальнейшем обвинение могут ужесточить, и санкция составит уже до пяти лет.

Сам депутат позднее признался в убийстве лося и объяснил, что устал во время выборов и решил отправиться на отдых в фермерское хозяйство своих друзей. Они предложили ему порыбачить и поохотиться. По словам депутата, друзья заверили, что нужные разрешения у них имеются. Парламентарий отправился на охоту в одиночку, где заметил животное, которое спутал с кабаном. Рашкин произвел два выстрела, а подойдя к месту понял, что убил лося.

Политика,Игорь Краснов,Валерий Рашкин,КПРФ,Госдума,
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