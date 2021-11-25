Рашкина лишили депутатской неприкосновенности

Депутаты Госдумы проголосовали за лишение депутата от КПРФ Валерия Рашкина неприкосновенности по уголовному делу о незаконной охоте. Как сообщает РИА Новости, «за» выступили 341 парламентарий, «против» — 55, еще двое воздержались от голосования.

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Ранее Генпрокурор РФ Игорь Краснов выступил на пленарном заседании Госдумы с представлением о лишении депутатской неприкосновенности Рашкина. Оно состояло из двух запросов — о привлечении к уголовной ответственности за незаконную охоту и об административной ответственности по ч. 2 ст. 12.26 КоАП («Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения»).

Напомним, что 29 октября Рашкина поймали с разделанной тушей лося в лесу в Саратовской области. Сперва депутат заявлял, что нашел животное уже убитым пока гулял в лесу и решил взять его части домой. Однако неподалеку от автомобиля инспекторы обнаружили шкуру и другие части животного, что стало поводом для возбуждения уголовного дела о незаконной охоте.

В текущей квалификации дело предполагает до двух лет лишения свободы, однако дальнейшем обвинение могут ужесточить, и санкция составит уже до пяти лет.