Путин: нужна системная работа, чтобы не допускать аварий, как на шахте "Листвяжная"

Президент России Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности России заявил, что необходима системная работа, чтобы не допускать трагедий, как на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области, сообщает ТАСС.

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«У нас, как только происходят подобные печальные, трагические события, так мы начинаем сразу искать причины произошедшего. Нужно, чтобы ничего подобного в будущем не происходило. А для этого нужна системная работа и контроль за ранее принятыми решениями», — сказал лидер страны.

Президент также пообещал «поговорить об этом отдельно и подробнее».

Кроме того, Путин почтил минутой молчания память шахтеров, погибших на шахте «Листвяжная» в Кузбассе.

«Прежде чем мы начнем обсуждать заявленные для сегодняшнего совещания темы, хотел бы почтить минутой молчания всех погибших в Кузбассе - и горняков, и спасателей», — сказал российский лидер.

Президент также пожелал скорейшего выздоровления шахтерам, пострадавшим в аварии на шахте «Листвяжная» и выразил соболезнования родным и близким погибших.

25 ноября на шахте «Листвяжной» Беловского района Кемеровской области произошло ЧП, в результате которого погибли более 50 человек. Один спасатель, считавшийся погибшим, остался жив, его госпитализировали с отравлением метаном и переохлаждением. По числу жертв трагедия стала крупнейшим ЧП на российских шахтах за последние 11 лет.