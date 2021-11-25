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Путин отреагировал на трагедию в Кузбассе

Мария Иванова
1 час назад

Президент России Владимир Путин назвал аварию на кузбасской шахте, где погибли 11 человек, большой бедой и выразил соболезнования семьям жертв и пострадавших. Об этом сообщает РИА Новости.

Президент рассказал, что уже несколько раз обсуждал случившееся с губернатором региона. Власти делают все возможное, подчеркнул он.

Как отмечает ТАСС, Путин выразил надежду, что удастся спасти как можно больше людей.

«Ситуация, к сожалению, легче не становится. Есть опасность и для жизни спасателей. Сейчас на месте принимают необходимые решения», - рассказал он.

Утром 25 ноября на шахте «Листвяжная» в кемеровском городе Белово произошел пожар. Источники СМИ сообщали, что в вентиляционной шахте загорелась угольная пыль, после чего дым распространился по всей «Листвяжной».

По данным МЧС, в шахте в этот момент находились 285 человек. По последней информации, 11 из них погибли, около 60 пострадали. В Кузбассе объявили трехдневный траур по погибшим. К 14:00 по московскому времени в шахте оставались 46 человек.

Поисково-спасательную операцию приостанавливали из-за высокой вероятности взрыва газа: концентрация метана превышала шесть процентов, оксида углерода - более 0,25 процента.

Политика,Видео,Владимир Путин,ИТАР-ТАСС,
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