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КПРФ потребовала завести уголовное дело на Жириновского

Газета.Ruиещё 3
59 минут назад

Фракция КПРФ в Госдуме потребовала возбудить уголовное дело против лидера ЛДПР Владимира Жириновского за оскорбления, произнесенные на планерном заседании ГД. Письмо с соответствующим требованием политсила направила главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину, сообщает РИА "Новости".

КПРФ потребовала завести уголовное дело на Жириновского
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В письме говорится, что Жириновский 16 ноября обратился к генпрокурору РФ Игорю Краснову с предложениями "запретить все левые партии" и "отменить все результаты выборов КПРФ". В коммунистической партии считают, что слова главы ЛДПР могу быть расценены как умышленные действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды.

"Подводя итог, полагаем, что подобные высказывания со стороны гражданина В.В. Жириновского содержат признаки преступления, предусмотренного частью 2 статьи 282 УК РФ. На основании изложенного, руководствуясь статьями 144, 145 УПК РФ, просим рассмотреть настоящее сообщение о преступлении и решить вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении Жириновского", - сказано в документе.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин сделал замечание Жириновскому за то, что тот оскорбил замглавы фракции КПРФ Николая Коломейцева, назвав его "ростовским валенком".

Политика,Громкие уголовные дела ,Игорь Краснов,Николай Коломейцев,Александр Бастрыкин,Владимир Жириновский,Вячеслав Володин,КПРФ,ЛДПР,Госдума,СКР,РИА Новости,
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