КПРФ потребовала завести уголовное дело на Жириновского

В письме говорится, что Жириновский 16 ноября обратился к генпрокурору РФ Игорю Краснову с предложениями "запретить все левые партии" и "отменить все результаты выборов КПРФ". В коммунистической партии считают, что слова главы ЛДПР могу быть расценены как умышленные действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды.