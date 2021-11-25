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Путин назначил Гостева директором ФСИН

ТК «Звезда»
35 минут назад

Президент России Владимир Путин назначил генерал-полковника полиции Аркадия Гостева, ранее занимавшего пост заместителя министра МВД РФ, новым директором ФСИН России.

Путин назначил Гостева директором ФСИН
Фото: МВД РФМВД РФ

Соответствующий указ «О директоре Федеральной службы исполнения наказаний», подписанный главой государства, опубликован на сайте Кремля.

Гостев родился в 1961 году в Рязанской области. В 1987 году окончил Московскую высшую школу милиции МВД СССР. Прошел путь от следователя следственного отдела до начальника отдела по расследованию организованной преступной деятельности. С 2006 года исполнял обязанности начальника Управления обеспечения общественного порядка ГУВД по Москве, затем - заместителя начальника ГУВД. В 2012 году указом президента России назначен заместителем министра внутренних дел РФ.

Политика,Аркадий Гостев,Владимир Путин,ФСИН,МВД,
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