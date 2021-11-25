Путин назначил Гостева директором ФСИН

Гостев родился в 1961 году в Рязанской области. В 1987 году окончил Московскую высшую школу милиции МВД СССР. Прошел путь от следователя следственного отдела до начальника отдела по расследованию организованной преступной деятельности. С 2006 года исполнял обязанности начальника Управления обеспечения общественного порядка ГУВД по Москве, затем - заместителя начальника ГУВД. В 2012 году указом президента России назначен заместителем министра внутренних дел РФ.