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Путин отдал поручения по спасению шахтёров в Кузбассе

News.ruиещё 15
1 час назад

Президент России Владимир Путин отдал распоряжения по проведению спасательной операции на шахте «Листвяжная» в городе Белово в Кузбассе, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, российский лидер поручил врио главы МЧС РФ Александру Чуприяну и руководителю Ростехнадзора Александру Трембицкому вылететь на место происшествия. Он также выразил надежду, что людей, оставшихся под землёй, удастся спасти, передаёт РИА Новости.

Путин отдал поручения по спасению шахтеров в Кузбассе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Президент уже получил доклад от губернатора Сергея Цивилёва. Также президент говорил по телефону с руководителем МЧС Александром Чуприяном, который по поручению президента сейчас в эти минуты вместе с главой Ростехнадзора Трембицким вылетает в Кемерово для организации на месте продолжения спасательных работ, — сказал Песков.

На месте ЧП Цивилёв и Чуприян должны будут организовать процесс оказания всей необходимой помощи пострадавшим и «предпринять максимально возможные усилия для продолжения спасательной операции».

Президент выразил глубокие соболезнования семьям погибших шахтёров.

ЧП на шахте произошло 25 ноября в 05:07. В это время в экстренные службы поступил сигнал о задымлении в вентиляционном штреке. На тот момент в забое находились 287 человек, началась экстренная эвакуация.

По последним данным, количество горняков, эвакуированных из шахты, возросло с 237 до 239. Ранее сообщалось о девяти погибших. Работы по поиску шахтёров продолжаются.

Политика,Сергей Цивилев,Александр Чуприян,Дмитрий Песков,Владимир Путин,Ростехнадзор,МЧС,РИА Новости,
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