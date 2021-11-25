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Путин поздравил Арбитражный суд Москвы с 85-летием

ТАСС
59 минут назад

Президент России Владимир Путин поздравил Арбитражный суд Москвы с 85-летием, отметив его значимый вклад в становление и развитие цивилизованных экономических отношений.

Путин поздравил Арбитражный суд Москвы с 85-летием
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"За прошедшие годы столичный Арбитражный суд накопил серьезный опыт, своей активной позицией в вопросах обеспечения открытости и доступности правосудия, стабильности правоприменения арбитражного законодательства внес значимый вклад в становление и развитие цивилизованных экономических отношений", - говорится в поздравлении главы государства, текст которого опубликован в четверг на сайте Кремля.

Путин также отметил вклад столичного Арбитражного суда в формирование благоприятного предпринимательского и инвестиционного климата как в Москве, так и в стране в целом.

Президент выразил уверенность, что профессионализм работников суда, их неизменная приверженность принципам законности, объективности и беспристрастности будут способствовать росту авторитета судебной власти, повышению доверия к ней со стороны общества и бизнеса.

Политика,Владимир Путин,
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