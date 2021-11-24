"Перешла все разумные границы": Россия обвинила Украину

Киев перешел все разумные границы, продолжая обстрелы Донбасса и заявляя об использовании там ударных беспилотников.

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Об этом, как передает РИА «Новости», заявил постоянный представитель России в контактной группе Борис Грызлов.

«Украинская власть своими действиями перешла все разумные границы, продолжая обстрелы мирных жителей и объектов инфраструктуры Донбасса и одновременно бравируя в прессе применением запрещенных минскими соглашениями и соглашением о перемирии боевых БПЛА», - сказал Грызлов журналистам по итогам заседания контактной группы.

Он также указал, что власти Украины продолжают незаконно удерживать сотрудника Совместного центра координации и контроля режима прекращения огня (СЦКК) Андрея Косяка.

Грызлов рассказал, что на заседании контактной группы представители ОБСЕ подтвердили, что использование беспилотников действительно является нарушением, и опровергли ранее подтвержденный в Киеве факт применения БПЛА Bayraktar в Донбассе.

«Необходимо вернуть Украину к выполнению своих обязательств по соблюдению перемирия», - заключил Грызлов.