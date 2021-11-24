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"Перешла все разумные границы": Россия обвинила Украину

Вероника Полынина
24 минуты назад

Киев перешел все разумные границы, продолжая обстрелы Донбасса и заявляя об использовании там ударных беспилотников.

"Перешла все разумные границы": Россия обвинила Украину
Фото: ТАССТАСС

Об этом, как передает РИА «Новости», заявил постоянный представитель России в контактной группе Борис Грызлов.

«Украинская власть своими действиями перешла все разумные границы, продолжая обстрелы мирных жителей и объектов инфраструктуры Донбасса и одновременно бравируя в прессе применением запрещенных минскими соглашениями и соглашением о перемирии боевых БПЛА», - сказал Грызлов журналистам по итогам заседания контактной группы.

Он также указал, что власти Украины продолжают незаконно удерживать сотрудника Совместного центра координации и контроля режима прекращения огня (СЦКК) Андрея Косяка.

Грызлов рассказал, что на заседании контактной группы представители ОБСЕ подтвердили, что использование беспилотников действительно является нарушением, и опровергли ранее подтвержденный в Киеве факт применения БПЛА Bayraktar в Донбассе.

«Необходимо вернуть Украину к выполнению своих обязательств по соблюдению перемирия», - заключил Грызлов.

С апреля 2014 года Украина проводит военную операцию против Луганской и Донецкой народных республик, которые заявили о независимости. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе регулярно обсуждается, в том числе в ходе встреч контактной группы в Минске и на переговорах в «нормандском формате». При этом вести прямые переговоры с неподконтрольными территориями Киев отказывается.

Политика,Борис Грызлов,ОБСЕ,
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