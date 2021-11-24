Песков объяснил слова Путина о вакцине-порошке

«На следующий день вот после разговора с Денисом Юрьевичем [Логуновым] он же сам мне сделал и вторую часть этой процедуры, а именно вот этот порошок назальной формы», — сказал президент и описал процедуру вакцинации: врач набрал в шприц порошок и ввел ему в левую и правую ноздри.