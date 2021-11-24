В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+9° в 
USD 74.37EUR 83.64
Войти в почту

Песков объяснил слова Путина о вакцине-порошке

Lenta.ru
1 час назад

Президент России Владимир Путин испытал на себе назальную вакцину от коронавируса в виде жидкости, а не порошка, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Его цитирует ТАСС.

Песков объяснил слова Путина о вакцине-порошке
Фото: ReutersReuters

При этом сам Путин ранее 24 ноября говорил, что ему ввели в нос порошкообразный препарат.

«Президент имел в виду, что речь идет о жидкости. Это назальная вакцина, в испытаниях которой он принял участие», — объяснил Песков.

Он подтвердил, что президенту впрыснули препарат на следующий день после повторной вакцинации «Спутником Лайт». Никаких побочных эффектов у Путина не было, заключил пресс-секретарь.

В среду, 24 ноября, глава государства заявил, что привился назальной вакциной.

«На следующий день вот после разговора с Денисом Юрьевичем [Логуновым] он же сам мне сделал и вторую часть этой процедуры, а именно вот этот порошок назальной формы», — сказал президент и описал процедуру вакцинации: врач набрал в шприц порошок и ввел ему в левую и правую ноздри.

Путин также признался, что ничего в момент вакцинации не испытал и вскоре смог заниматься спортом.

21 ноября президент России прошел повторную вакцинацию, привившись «Спутником Лайт». Первую и вторую прививки — «Спутник V» — он поставил в июне текущего года.

Политика,Дмитрий Песков,Владимир Путин,ИТАР-ТАСС,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители