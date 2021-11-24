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Новые власти Германии частично отменят визы с Россией

Елена Прошина
13 минут назад

Новое правительство Германии хочет частично отменить визы с Россией для отдельных категорий граждан. Как сообщает РИА Новости, согласно коалиционному договору, в котором содержатся основные пункты политической повестки будущего кабмина, одной из таких групп станут молодые люди младше 25 лет.

Новые власти Германии частично отменят визы с Россией
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы хотим создать возможности для безвизовых поездок из России в Германию для особенно важных целевых групп. Например, для молодых людей младше 25 лет», — говорится в документе.

В договоре резко критикуется ограничение гражданских и демократических свобод. В ФРГ надеются, что правительство России даст возможность гражданскому обществу беспрепятственно контактировать с немецкими партнерами.

При этом власти готовы к конструктивному диалогу с Кремлем и отмечает, что отношения Берлина с Москвой "глубоки и многосторонни". Однако коалиция будет исходить из общей политики ЕС, а новое правительство уважает интересы европейских соседей.

«Мы будем принимать во внимание различное восприятие угроз и сосредоточимся на общей и последовательной политике ЕС в отношении России», — подчеркивается в соглашении.

Напомним, что ранее генсек социал-демократической партии Германии Ларс Клингбайль заявил, что коалиция собирается назначить нового канцлера с 6 по 12 декабря — после этого правительство сможет начать работу.

Политика,Правительство РФ,ЕС,
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