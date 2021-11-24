«Людям там правда тяжело»: в России ответили на просьбу ЕС бросить Донбасс

«Мы сами вправе принимать законы, которые хотим, и помогать тому, кому считаем нужным, ведь там проживают наши граждане. По большому счету тут идет вопрос помощи людям. Как может не нравиться или как может возмущать то, что людям помогают? Мы несомненно должны помогать тем, кто являются нашими соседями, тем, кто с нами был многие-многие годы вместе. Мы периодически оказываем гуманитарную помощь, какую-то поддержку в плане кредитования, в плане цен на газ когда понимаем, что люди в этом нуждаются и они реально наши добрые соседи», — заявила Журова.

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По мнению Журовой, заявление Евросоюза совсем не совпадает с так называемыми «европейскими ценностями. Политик призвала ЕС обратить внимание на людей, который оказались в тяжелой ситуации из-за конфликта Украины и РФ.

«Ну тогда давайте, Евросоюз, что же вы не помогаете, чтобы конфликта не было? Возьмите тогда на себя эти обязательства. Людям там правда тяжело. Мы протянули руку помощи и теперь нас еще по этой руке бьют? Это с гуманитарной точки зрения вообще не по-европейски. Понятно, что их настраивает Украина, но при чем здесь выстраивание отношений и предотвращение конфликта? Людям плохо сейчас. Когда этот конфликт закончится — неизвестно. Поэтому я считаю, что с точки зрения этого Россия наоборот делает все абсолютно правильно. Мы готовы помочь всем, кто в этой помощи нуждается», — заключила Журова.

Евросоюз выразил сожаление в связи с принятием Россией закона о расширении доступа товаров из Донецкой и Луганской народных республик на отечественный рынок и призвал Москву отменить этот закон, который, по мнению Брюсселя, обостряет конфликт на востоке Украины. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении представителя внешнеполитической службы Евросоюза.

"Европейский союз сожалеет о принятии российского закона, подписанного президентом РФ Владимиром Путиным 15 ноября, об упрощении торговых правил, чтобы расширить доступ [на российский рынок] товаров из временно неподконтрольных правительству районов Донецкого и Луганского регионов Украины, - говорится в заявлении. - ЕС призывает Россию отменить этот закон и перестать принимать односторонние меры, которые ведут только к обострению конфликта на востоке Украины".

В документе отмечается, что, по мнению ЕС, такие действия "подрывают суверенитет и территориальную целостность Украины в том числе в сфере таможенного контроля".

"Они имеют потенциал усилить напряженность и закрепить статус-кво (то есть независимость Донецка и Луганска от Киева - прим. ТАСС), затрудняя будущий процесс по реинтеграции [этих регионов]", - отмечается в тексте.

Президент РФ Владимир Путин 15 ноября подписал указ об оказании гуманитарной поддержки населению отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины. Документ опубликован в понедельник на официальном портале правовой информации. Согласно указу, Путин поручил правительству РФ в месячный срок принять ряд мер, смягчающих условия для допуска на российские рынки товаров из Донецкой и Луганской народных республик. Речь идет в том числе об участии таких товаров в госзакупках наравне с российскими. Кроме того, правительству также в месячный срок поручается обеспечить признание в РФ действительными сертификатов о происхождении товаров, выдаваемых организациями, фактически действующими в ДНР и ЛНР. В числе мер поддержки президент РФ поручил кабмину обеспечить неприменение количественных ограничений экспорта и импорта в отношении товаров, перемещение которых осуществляется через государственную границу РФ на территории указанных районов или с таких территорий (за исключением отдельных видов товаров).

МИД Украины направил ноту протеста в российский МИД после указа президента России Владимира Путина «Об оказании гуманитарной поддержки населению отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины». Соответствующее заявление опубликовано на сайте украинского МИДа.

В заявлении говорится о том, что предусмотренные указом Путина мероприятия «демонстрируют целенаправленную политику России по затягиванию» этих территорий в российское «экономическое, политическое, электоральное и информационное пространство».

МИД настаивает на том, что документ «противоречит обязательствам России по Минским договоренностям и договоренностям в рамках «нормандского формата», а также якобы подрывает усилия Германии, Франции и Украины, направленные на восстановление продуктивной работы этих стран по мирному урегулированию.

В ведомстве подчеркнули, что продолжат «консолидацию международной поддержки» Украины, чтобы «заставить Россию отказаться от деструктивных действий».

Сенатор Совфеда Андрей Климов рекомендовал Евросоюзу принудить Киев к выполнению Минских соглашений — так он ответил на призыв ЕС к президенту России Владимиру Путину отказаться от поддержки Донбасса. В разговоре с «Лентой.ру» политик добавил, что помогать региону и россиянам, находящимся на его территории, — конституционная обязанность.

В ЕС призвали Путина отменить указ, облегчающий торговлю с непризнанными Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР). Климов напомнил союзникам, что указы президента — суверенное дело Российской Федерации.

Конституционная обязанность

«Указ президента — суверенное дело нашей страны. И любые попытки повлиять на наши решения, взаимоотношения с другими субъектами недопустимы. В данном случае указ продиктован гуманитарными соображениями, а также необходимостью обеспечения прав человека. Ситуация сложилась так, что в данном регионе находятся сотни тысяч граждан России. В соответствии с конституцией, наше государство, наш президент обязаны обеспечивать права граждан. Это очень важный пункт», — подчеркнул сенатор.

Климов заметил, что, если бы украинские власти в полном объеме и своевременно выполняли обязательства в рамках Минских соглашений, России не пришлось бы предпринимать подобные шаги.

«Но Киев, как мы знаем, этого не делает. И Россия, как страна, обеспечивающая выполнение Минских соглашений, заботящаяся о гражданах, основанная на гуманизме, вынуждена поступать таким образом. А ЕС вместо призывов стоило бы принудить Украину выполнять Минские соглашения и соблюдать нормы международного права», — заключил политик.

Указ президента России Владимира Путина об оказании гуманитарной поддержки самопровозглашенным Донецкой и Луганской народным республикам является "вынужденным ответом на действия Киева". Об этом заявил полпред России в контактной группе по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины Борис Грызлов.

По его словам, эти действия Киева "направлены на эскалацию конфликта и фактически подпадают под Конвенцию ООН "О предотвращении проявлений геноцида" .

"Необходимо, чтобы украинские власти начали выполнять взятые обязательства по урегулированию и нести ответственность за свои агрессивные действия. Целенаправленная эскалация конфликта Украиной - это тупик, из которого нет выхода", - отметил Грызлов.

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев обвинил Запад в том, что он разрушил экономику Украины, доведя её общество до бесправия и даже нищеты, об этом он рассказал в интервью газете «Аргументы и факты». По его словам, в этом государстве в любой момент «может полыхнуть так», что миллионы его жителей превратятся в беженцев в поисках приюта.

Фактически установив свой протекторат на Украине, Запад разрушил экономику этой страны, довёл общество до бесправия, а отдельные слои населения до нищеты, — сказал Патрушев.

При этом, по мнению секретаря Совбеза, чтобы неконтролируемый миграционный поток был навсегда остановлен, необходимо решать проблему в корне. Это означает, что Западу нужно будет отказаться от своей политики вмешательства во внутренние дела суверенных стран, от навязывания своих убеждений через применение грубой военной силы.