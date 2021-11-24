В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+2° в 
USD 74.37EUR 83.64
Войти в почту

Путин наградил орденами 14 сотрудников Генпрокуратуры

ТАСС
32 минуты назад

Президент РФ Владимир Путин наградил 14 сотрудников Генпрокуратуры различными орденами. Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Путин наградил орденами 14 сотрудников Генпрокуратуры
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Согласно документу, заместители генпрокурора РФ Геннадий Лопатин и Юрий Пономарев награждены орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени, главный военный прокурор Валерий Петров - орденом Александра Невского, еще один заместитель генпрокурора Николай Винниченко - орденом Дружбы, а начальник управления взаимодействия со СМИ Анна Генеровала получила орден Почета.

Политика,Геннадий Лопатин,Николай Винниченко,Юрий Пономарев,Валерий Петров,Александр Невский,Владимир Путин,Генпрокуратура РФ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители