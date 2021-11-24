Путин наградил орденами 14 сотрудников Генпрокуратуры

Согласно документу, заместители генпрокурора РФ Геннадий Лопатин и Юрий Пономарев награждены орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени, главный военный прокурор Валерий Петров - орденом Александра Невского, еще один заместитель генпрокурора Николай Винниченко - орденом Дружбы, а начальник управления взаимодействия со СМИ Анна Генеровала получила орден Почета.