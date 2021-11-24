Путин заявил о добровольности вакцинации

Решение о вакцинации против коронавируса должно быть добровольным, заявил президент Владимир Путин на совещании с членами правительства.

«Вообще в целом я считаю, что прививки должны быть добровольными. Тем более для детей», – передает его слова РИА «Новости» .

Зампредседателя комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Ольга Гранатович ранее заявила, что какой-либо ответственности для граждан, в том числе старше 60 лет, за отказ от вакцинации против коронавируса существующими нормативными актами не предусмотрено.