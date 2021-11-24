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Путин призвал оставить решение по прививкам добровольным

Деловая газета "Взгляд"иещё 1
57 минут назад

Решение о вакцинации против коронавируса должно быть добровольным, заявил президент Владимир Путин на совещании с членами правительства.

Путин заявил о добровольности вакцинации
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Вообще в целом я считаю, что прививки должны быть добровольными. Тем более для детей», – передает его слова РИА «Новости».

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Зампредседателя комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Ольга Гранатович ранее заявила, что какой-либо ответственности для граждан, в том числе старше 60 лет, за отказ от вакцинации против коронавируса существующими нормативными актами не предусмотрено.

Политика,Владимир Путин,РИА Новости,
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