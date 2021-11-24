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Путин привился назальной вакциной от COVID

Елена Прошина
29 минут назад

Президент России Владимир Путин заявил, что привился назальной вакцинойот COVID-19. Об этом сообщает РИА Новости.

Как отметил глава государства, что после процедуры никаких неприятных ощущений у него не было. Кроме того, Путин рассказал, что прошел ревакцинацию «Спутником Лайт» поскольку спустя шесть месяцев после прививки у него снизился титр антител.

Напомним, что в воскресенье, 21 ноября, на встрече с замдиректора центра имени Гамалеи Денисом Логуновым президент заявил, что прошел ревакцинацию. Там же он вызвался принять участие в испытаниях новой назальной вакцины от коронавируса, которую разработал центр. Логунов ответил, что для этого Путину достаточно лишь подписать документы о согласии.

Отметим, что изначально глава государства привился от ковида весной 2021 года. Первое время президент держал в секрете, какую выбрал вакцину, однако во время прямой линии в конце июня рассказал, что препаратом стал «Спутник V».

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