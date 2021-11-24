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«А где пальмы?»: Поклонская появилась в глянцевом журнале

Мария Иванова
38 минут назад

Посол России в Кабо-Верде Наталья Поклонская появилась на страницах Tatler. Несколько своих снимков из фотосессии для журнала она опубликовала в Instagram.

«А где пальмы?»: Поклонская появилась в глянцевом журнале
Фото: ТАССТАСС

На фото Поклонская запечатлена в кабинете, окна которого выходят на Кремль. Для съемки ей подобрали серый и черный костюмы.

«Приятно было работать с профессионалами из журнала Tatler», - так Поклонская подписала фотографии.

«Браво, Наталья Владимировна! Политически очень грамотные фото!» - написал в комментариях к снимку @miller_amida (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).

«Когда вы в деле - вы естественно прекрасны», - добавил @shuryginvladimir3.

«А где пальмы? Океан?» - поинтересовался @anatoliewic4.

В октябре президент Владимир Путин подписал указ о назначении экс-прокурора Крыма, бывшего депутата Госдумы Натальи Поклонской послом России в африканской республике Кабо-Верде.

Поклонская рассказала, что прошла стажировку в МИД России и курсы в дипломатической академии.

«Я очень рада назначению. <…> Сбылась моя мечта о дипломатической работе», - отмечала она.

В ноябре Поклонская сообщила, что готовится к отъезду в Кабо-Верде и «решает некоторые формальности».

Политика,Наталья Поклонская,Владимир Путин,Госдума,МИД,
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