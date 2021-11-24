Кремль оценил фразу Патрушева «на Украине может полыхнуть»

Фраза секретаря Совбеза России Николая Патрушева о том, что на Украине может полыхнуть, — аргументированная точка зрения, которая основана на анализе данных ведомства. С такой оценкой выступил представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

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«Это точка зрения руководителя Совбеза, который обладает очень широким комплексом информации, [представителя] органа, который занимается анализом этой информации и моделированием различных сценариев развития. И вот он высказывает свою точку зрения, которая явно не является точкой зрения, которая ни на что не опирается. Это аргументированная точка зрения», — уточнил Песков.

Ранее Патрушев в интервью «Аргументам и фактам» заявил, что в условиях, когда Украина оказалась под протекторатом Запада, когда экономика страны была разрушена, а общество доведено до бесправия, в стране в любой момент может полыхнуть «так, что миллионы украинцев побегут искать приют в других местах».